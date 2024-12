Trivelle, sentenza Tar dà ragione agli ambientalisti: bloccato il progetto Teodorico sul gas

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

Gas, la sentenza del Tar dà ragione agli ambientalisti: il progetto Teodorico sul Delta del Po va bloccatoIl governo italiano aveva approvato la trivellazione per lo sfruttamento di gas nell’iconico sito patrimonio dell’UNESCO, alle porte dell’Area Marina Protetta “Nord Adriatico-Delta del Po”. Il Tar ha però riconosciuto l’assenza di valutazione di incidenza del progetto sull’area protetta e lo ha bloccato.

Un enorme progetto di sfruttamento del gas al largo del prezioso Delta del Po è stato cancellato dopo un’importante sentenza del Tar.

Gli avvocati ambientalisti che hanno intentato la causa salutano la sentenza come una “vittoria cruciale” nella lotta in corso per proteggere la biodiversità marina, ripristina la natura e combattere il cambiamento climatico.

Il governo italiano aveva approvato la trivellazione per lo sfruttamento di gas nell’iconico sito patrimonio dell’UNESCO, alle porte di un’Area Marina Protetta, la “Nord Adriatico-Delta del Po”, che dovrebbe essere un rifugio sicuro per i mammiferi marini. L’approvazione aveva dato alla società australiana Po Valley Operations il permesso di costruire ed operare una grande piattaforma di gas, nota come progetto “Teodorico”.

Le ONG ClientEarth, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, WWF Italia e Greenpeace Italia hanno contestato il progetto nel 2021, sostenendo che lo Stato non avesse valutato gli impatti delle attività di sfruttamento del gas sull’area protetta adiacente, che ospita delfini, tartarughe marine e una serie di altre specie fondamentali.

Il giudice ha confermato che questa mancanza costituiva una violazione della normativa comunitaria e nazionale sulla natura, annullando il permesso di operare alla società e impedendo la costruzione della piattaforma di gas.

L’avvocato di ClientEarth Francesco Maletto ha dichiarato: “L’approvazione di questo progetto sacrificava la fauna selvatica per il petrolio e il gas. È stata una lezione su come non combattere il cambiamento climatico e una chiara violazione della normativa dell’UE e dell’Italia, ma questa vittoria cruciale ribalta tutto. È un’altra vittoria in un mosaico di lotte per ripristinare i nostri oceani e ricostruire le popolazioni di fauna selvatica.“Il cambiamento climatico e la perdita di specie minacciano tutta la vita sulla Terra. In questo contesto, protetto deve davvero significare protetto”.

Negli ultimi mesi, il disprezzo degli Stati membri per le aree marine protette è stato oggetto di una serie di controversie nell’UE. ClientEarth sta attualmente presentando un espostoalla Commissione europea affinché prenda provvedimenti nei confronti del governo greco per aver autorizzato l’esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas in un punto caldo della biodiversità marina a livello mondiale. In Francia, Spagna e Germania sono in corso cause relative alla pesca con attrezzi distruttivi a strascico.

Giorgia Gaibani, responsabile del settore Natura 2000 della Lipu-BirdLife Italia, ha dichiarato che si tratta di “un’importante sentenza che ribadisce la necessità di proteggere le aree protette per affrontare efficacemente le crisi del clima e della biodiversità”.

Andrea Minutolo, responsabile dell’Unità scientifica di Legambiente, ha dichiarato: “Si tratta di un segnale importante, dal punto di vista climatico e ambientale, in questo momento storico in cui il governo italiano continua a puntare sull’estrazione di gas e petrolio invece di concentrarsi sullo sviluppo delle rinnovabili.”

Lo sfruttamento del gas ha già creato continui e gravi problemi di stabilità all’area del delta del Po, con molte proprietà perse a causa dell’innalzamento delle acque. Questo nuovo progetto ha sollevato ulteriori preoccupazioni per il collasso delle coste.

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, ha dichiarato: “I progetti di trivellazione in Italia vanno a vantaggio solo delle aziende che li realizzano, utilizzare una dinamica di emergenza del gas che non esiste è sbagliato, sacrificare poi persino la natura, cioè un’area protetta, sarebbe stato profondamente ingiusto. L’Italia deve pensare ad attuare la transizione energetica e le energie rinnovabili”.

Note per i redattori:Il progetto Teodorico, di Po Valley Energy, è stato approvato con Decreto Ministeriale nel marzo 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), in accordo con il Ministero dei Beni Culturali.

Per la sua importanza storica ed ecologica, il Delta del Po è classificato come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il progetto era destinato a confinare con l’Area Marina Protetta “Nord Adriatico-Delta del Po”, designata per la conservazione di specie protette come il tursiope e la tartaruga marina. Le autorità italiane hanno inoltre proposto l’Area Marina Protetta come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), o “sito Natura 2000”, ai sensi della normativa europea.

Il progetto Teodorico aveva suscitato un’indignazione a livello regionale. Le autorità locali del Veneto e dell’Emilia-Romagna erano intervenute nella causa a sostegno delle ONG e un’azione parallela era stata intentata dal Parco regionale e dagli enti locali. La sentenza del tribunale conclude positivamente entrambi i procedimenti.

La Commissione europea ha in corso una procedura legale contro l’Italia per la mancata designazione e attuazione dei siti Natura 2000. Essa individua gravi lacune nella protezione di specie marine, come la foca monaca del Mediterraneo, la tartaruga marina e il tursiope, nonché di habitat marini come le scogliere.

