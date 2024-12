(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 MARTUSCIELLO (FI): “SOLIDARIETÀ AL PD PER GLI ATTI VANDALICI. LA VIOLENZA È SEMPRE INACCETTABILE”

“Esprimo piena solidarietà al Partito Democratico di Napoli per gli atti vandalici che hanno colpito il circolo ‘Lenuccia Cerasuolo’ nel quartiere Avvocata e, prima ancora, il circolo di San Lorenzo. La violenza, in qualsiasi forma, non può mai essere giustificata né tollerata, soprattutto quando colpisce spazi di democrazia e confronto come i luoghi della politica”.

Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Le scritte offensive contro la segretaria Elly Schlein rappresentano un atto vile. In un momento storico così complesso, è fondamentale difendere il diritto al dialogo civile, respingendo con fermezza ogni forma di intimidazione”, conclude Martusciello.

