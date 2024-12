Gremese alla Fiera “Più libri più liberi” 2024 (4-8 dicembre – Stand E62 – F61)

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

Stand Gremese – L’Airone: E62 – F61

Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria

Roma Convention Center – La Nuvola

Viale Asia 25 – Roma

Dal 4 all’8 dicembre 2024

Orario: 10:00 – 20:00

Info: https://plpl.it/

La casa editrice Gremese sarà alla Fiera della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi”. In visione, tra le tante pubblicazioni realizzate nel corso di oltre 45 anni di attività, le più recenti pubblicazioni.Il cinema in prima linea con i volumi su Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Gian Maria Volonté e Kevin Costner, oltre ai nuovissimi volumi della collana “I migliori film della nostra vita” dedicati ai cult movie “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola e “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, in occasione del loro cinquantesimo anniversario.Tra le novità musicali la biografia di Taylor Swift, tra quelle sportive il libro sul tennis mentale che analizza 4 grandi campioni: Sinner, Nadal, Federer e Djokovic.Da non perdere anche la ristampa di un libro straordinariamente attuale: “Il figlio di Hamas”, di Mosab Hassan Yousef.Non mancheranno giochi, scatole ed escape game del marchio L’Airone: oltre al classico calendario umoristico per il 2025 “Risatina”, le confezioni sui Manga, Sherlock Holmes, Baker Street, Leonardo da Vinci e gli Enigmi.Questo e molto altro ancora vi aspettano allo allo Stand E62 – F61.Buona lettura!

GREMESE

Sito ufficiale: http://www.gremese.com

Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni