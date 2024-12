(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 GOVERNO. FRIJIA (FDI): FOTI E’ STATO STRAORDINARIO CAPOGRUPPO, FARA’ OTTIMO LAVORO PER LA NAZIONE

“Vive congratulazioni a Tommaso Foti, nuovo ministro gli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il PNRR. Voglio ringraziarlo per essere stato uno straordinario capogruppo qui alla Camera e per tutto quello che ha fatto in questi due anni di legislatura: sono certa farà un ottimo lavoro nel governo Meloni per la nostra Nazione, affrontando con la sua esperienza e capacità le grandi sfide per cui è stato chiamato”. Lo dice Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.

