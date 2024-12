[Comune Palermo] Progettazione e riqualificazione di viale Aiace. Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 «Dopo svariati anni in cui il progetto di viale Aiace veniva inserito nel

Piano triennale, senza una reale progettazione e senza copertura economica,

finalmente, grazie alla somma destinata per il fondo progettazione

approvato con l’avanzo vincolato e al successivo inserimento dell’opera di

riqualificazione nel Piano triennale delle opere pubbliche, inizia un

percorso reale e trasparente che consentirà la realizzazione di questo asse

viario principale, importantissimo per l’intera zona nord della città e per

l’area industriale di Partanna Mondello.

Un percorso tortuoso e complesso, dove negli anni si è assistito solo a un

susseguirsi di proclami senza la realizzazione di un reale progetto.

Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per aver condiviso l’importanza

strategica della realizzazione di questo progetto, l’assessore Totò Orlando

e l’ingegnere Trapani, che hanno individuato la soluzione tecnica che ha

consentito di stralciare un’opera complessa, consentendo di fatto l’avvio

alla riqualificazione e alla progettazione per la realizzazione del primo

tratto che collega piazza Bolívar a via Polibio. Ringrazio l’associazione

Aiace ed Eduardo Marchiano per il supporto e per la preziosa

collaborazione. La sinergia tra associazioni e istituzioni è fondamentale

per raggiungere obiettivi concreti per i territori».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione

consiliare Ottavio Zacco.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo