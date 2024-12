Nasce L’Europeista, il quotidiano online di chi si sente patriota europeo

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Da oggi è ufficialmente online L’Europeista, il nuovo quotidiano online che si farà promotore – come si legge nella presentazione – “di un giornalismo militante e di un impegno transpartitico al servizio di un’Europa forte, unita, orgogliosa della propria speciale identità e non spaventata all’idea di trasformarsi finalmente in una superpotenza globale”.

Piercamillo Falasca e Filippo Rossi saranno rispettivamente direttore responsabile e direttore editoriale della testata, edita dall’associazione culturale Europafutura. Tutti gli articoli saranno pubblicati in contemporanea in italiano e in inglese.

Con contenuti sempre disponibili anche su social network e piattaforme audiovideo, L’Europeista si rivolgerà a un pubblico ampio, dai giovani alle istituzioni, con un linguaggio chiaro, diretto e aperto al dibattito costruttivo.

“Non ci limiteremo a raccontare i fatti – scrivono Falasca e Rossi – ma ci impegneremo attivamente nella difesa e nella promozione dei valori europei, abbracciando un giornalismo militante che vedrà l’informazione come strumento di cambiamento sociale e politico”. Ancora, “racconteremo le cose che accadono a Bruxelles, o a Parigi, Berlino e Kyiv come fatti domestici e quotidiani, perché tali sono”. Appartenenza politica? “Abbiamo ognuno le nostre idee, che non nascondiamo, ma su L’Europeista troverà voce chiunque come noi crede che esista un solo vero bipolarismo, quello tra europeisti e anti-europeisti”.

Il giornale degli euroentusiasti? “Tutt’altro, per noi l’Unione Europa oggi va rivoltata come un calzino, magari usando come manuale delle cose da fare i rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, ma anche riducendo a troppe regole e burocrazia per avere più investimenti e innovazione”.