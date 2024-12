INVITO PER LA STAMPA – IL 5 DICEMBRE INAUGURAZIONE DELLA SEDE ITS AL VALLE CENTER – AGRUSTI: «NESSUNA AL MONDO COME QUESTA, TESTIMONIA L’IMPEGNO CONCRETO CHE OGNI GIORNO DEDICHIAMO AI GIOVANI E AL LORO FUTURO»

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Pordenone, 1° dicembre 2024 – Sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo la nuova sede dell’ITS Academy Alto Adriatico al Valle Center di Pordenone, «un momento importante per tutti noi – sottolinea al proposito Michelangelo Agrusti, Presidente della Fondazione ITS e di Confindustria Alto Adriatico – perché testimonia l’impegno concreto che ogni giorno dedichiamo ai giovani e al loro futuro».

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 nella Sala Convegni di Confindustria Alto Adriatico, seguirà il taglio del nastro nella nuova sede.

Sono previsti, oltre a quello del Presidente, gli interventi del Vicesindaco reggente Alberto Parigi e dell’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen.

L’esigenza della nuova struttura corrisponde alla necessità di garantire spazi adeguati all’aumento degli iscritti e di creare un centro per l’innovazione nella formazione tecnica che risponda alle esigenze del mercato del lavoro preparando gli studenti per le sfide della manifattura 4.0 e 5.0.

Nei mesi scorsi lo stesso Presidente aveva definito il progetto come «un’opportunità per rafforzare il legame tra formazione e industria, contribuendo alla crescita economica di tutta la regione».

