Infrastrutture, Pagano (PD): Altri tre miliardi sul Ponte a carico del Sud. Vergogna leghista

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

– “Con il via libera del Cipess, convocato d’urgenza e in gran segreto, si completa il piano orchestrato dalla Lega e da Salvini per finanziare il Ponte sullo Stretto. Tre miliardi in più, da 11,6 a 14,7, interamente a scapito del Sud e di ogni altra infrastruttura di cui avrebbe bisogno il territorio meridionale, visto che la maggior parte dei fondi è stata dirottata sul FSC invece che a carico del bilancio dello Stato. Una vergogna di chiaro stampo leghista: prima decidono da soli cos’è meglio per tutto il Mezzogiorno e poi gli addebitano il conto da pagare. Tutto con la compiacenza del “bravissimo” Fitto.”

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.