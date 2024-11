(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 UE. DAMIANI (FI): CHI E’ CONTRO FITTO REMA CONTRO ITALIA

“Sul fronte europeo Forza Italia è doppiamente soddisfatta. Sia perché da lunedì si insedia la Commissione a guida PPE, sia perché la vicepresidenza esecutiva con deleghe importanti è stata assegnata a Raffaele Fitto e dunque all’Italia. Un passo importante in vista anche di un cambiamento politico a livello europeo. Penso che il mancato voto a Fitto da parte di alcuni parlamentari italiani di sinistra sia un fatto grave. In questo frangente sarebbe stato opportuno indossare tutti la maglia della nazionale perché, come ha detto Fitto, gli interessi che devono prevalere sono quelli del nostro Paese. Nonostante i gufi e chi rema contro l’Italia, abbiamo raggiunto il risultato e in questo è stato sicuramente determinante il ruolo del Partito Popolare Europeo, di Weber e del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo a Sky Tg24