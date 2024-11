(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 COVID, LISEI (FDI): COMMISSIONE GIA’ AL LAVORO PER CHIEDERE DOCUMENTAZIONE SU SCANDALO MASCHERINE

“Lo scandalo delle mascherine anti Covid emerso dall’ottima trasmissione d’inchiesta Farwest su Rai3 che è costato 200 milioni di euro a carico dei cittadini per dispositivi inutilizzabili è già oggetto d’indagine della Commissione d’inchiesta a seguito delle sollecitazioni fatte dal gruppo di Fratelli d’Italia. La Commissione sta procedendo a richiedere ad Invitialia tutta la documentazione inerente la gestione della struttura commissariale di Arcuri ed ha chiesto al Tribunale di Roma il fascicolo oggetto della menzionata condanna. Dispiace che il M5S cerchi di delegittimare una Commissione solo perché emergono pubblicamente fatti a loro sgraditi, ma capire il perché sono avvenuti aiuterà ad evitare che accadano in futuro ed è un bene per l’Italia e gli italiani ed anche per quel personale sanitario che si è sacrificato pagando con la vita durante la pandemia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid.

