[Comune Palermo] Sport. Domani la decima edizione della maratona in carrozzina

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 “La disabilità è negli occhi di chi guarda”. E’ questo lo slogan della

decima edizione della maratona in carrozzina in memoria di Salvatore

Balistreri che prenderà il via domani, domenica 1 dicembre (ore 9.30), da

piazza Ruggero Settimo. La manifestazione sportiva, organizzata dall’Asd

Salvatore Balistreri in collaborazione con l’Ufficio sport del Comune,

vuole promuovere “l’attività paralimpica e il turismo accessibile” con gli

atleti che gareggeranno in via Libertà e via Ruggero Settimo con giri di

boa previsti in piazza Mordini e piazza Regalmici.

“La maratona in carrozzina memorial Salvatore Balistreri – dichiara

l’assessore allo sport e turismo Alessandro Anello – è una manifestazione

importante perché non coinvolge solo le persone con disabilità ma unisce

intere famiglie nello spirito di uno fra gli aspetti più nobili che lo

sport è capace di trasmettere: l’inclusività. L’amministrazione comunale

sostiene le attività che uniscono competizione e convivialità con

l’auspicio che siano da esempio per tante persone, affinché possano

sentirsi parte integrante di una comunità”.

