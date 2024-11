(ARC) Salute: Riccardi, “Carta di Udine” nasce attorno alla persona

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 L’assessore ? intervenuto questa mattina al primo evento

nazionale “Stati generali itineranti per l’umanizzazione delle

cure e il benessere organizzativo”

Udine, 30 nov – “La Regione, insieme all’Universit? di Udine e

all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, sosterr? la

‘Carta di Udine’: cos?, insieme, faremo un passo avanti nelle

cure alle persone, concentrandoci nel dare una risposta non solo

“a qualcosa” ma soprattutto “a qualcuno”. Il modello

clinico-assistenziale e organizzativo-gestionale che si basa

sull’umanizzazione delle cure, offre infatti un’importante serie

di percorsi organizzati a favore della comunit? che pu? contare

su un team multidisciplinare, sul conforto e sulla certezza di

competenze e cure, e su una migliorata capacit? di accoglimento.

L’umanizzazione della cura ? un modello di civilt?”.

Lo ha sottolineato questa mattina l’assessore alla Salute del

Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto al primo

evento nazionale “Stati generali itineranti per l’umanizzazione

delle cure e il benessere organizzativo”, presieduto da Massimo

Robiony. Al convegno, organizzato a Udine, ha preso parte anche

il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli

Centrale (AsuFc), Denis Caporale.

“L’umanizzazione della cura rientra in un percorso che vede

impegnata la Regione nel rispondere alle esigenze di salute della

comunit? in maniera puntuale, mettendo al centro la persona,

insieme alla sua famiglia, all’interno del sistema sanitario e a

un sistema professionale che si sta evolvendo, per fronteggiare

le sfide della nostra epoca” ha spiegato Riccardi.

L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato come “sia fondamentale e

imprescindibile, anche a livello culturale, dare un significato

nuovo al concetto di salute-sanit?, focalizzato non solo sulla

cura, ma anche sulla prevenzione e sul benessere psicofisico e

sociale del cittadino, investendo sulla relazione umana tra

professionista della salute e paziente”.

Gli “Stati generali” sono il frutto di un percorso iniziato quasi

dieci anni fa. Il progetto, ideato e sviluppato da Massimo

Robiony, ? stato prima applicato nella Clinica di chirurgia

maxillo-facciale e poi nel Dipartimento testa collo e

neuroscienze dell’AsuFc, diretti dallo stesso Robiony.

Il progetto si propone di innescare un cambiamento virtuoso per

rilanciare la sanit? italiana, puntando sulla coesione sociale,

per ridare fiducia e forza al sistema, per evitare la fuga dei

giovani e delle eccellenze, per rigenerare il senso di

appartenenza al servizio sanitario. Partendo dal Friuli Venezia

Giulia come esempio di efficienza e qualit?.

“Una grande occasione per un cambiamento di un sistema che non

pu? pensare di risolvere i propri problemi nel rapporto ospedale

territorio ma decisamente deve guardare oltre, pensando

all’integrazione socio-sanitaria” ha spiegato Riccardi.

L’iniziativa intende aprire, sviluppare e costruire un dialogo

istituzionale e itinerante sul territorio nazionale sul tema

dell’umanizzazione delle cure in una visione di sistema, per un

servizio sanitario sostenibile. Dagli “Stati generali” nascer?

“La Carta di Udine”, documento scientifico che rafforza questo

impegno.

ARC/PT/al

301458 NOV 24