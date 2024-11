(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

ven 29 novembre 2024 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

“Giornata al fiume”, domani l’inaugurazione della mostra

E’ in programma domani pomeriggio, sabato 30 novembre alle 17,30 l’inaugurazione della mostra

“Giornata al fiume” una collettiva di sette artisti in cui ognuno espone un’opera da cui si genera

una connessione disinvolta e dialogica con gli altri lavori. Luca Ceccherini, Leonardo Devito,

Gabriele Ermini, Giovanni Bonechi, Carlos Casuso, Lorenzo Ermini, Jacopo Naccarato sono i

protagonisti dell’esposizione patrocinata dal Comune di San Giovanni Valdarno che resterà aperta

e visitabile fino al 15 dicembre su appuntamento.

“Giornata al fiume – spiegano gli organizzatori – è un progetto nato spontaneamente da una

combriccola di sette artisti. La mostra è caratterizzata da una leggerezza d’intenti, tutto nasce da

una giornata di chiacchiere tra degli amici. All’interno dell’esposizione la pittura e la scultura

assumono varie declinazioni, accomunate dall’interesse per la figurazione che è al centro della

ricerca di ogni artista”.

Alla mostra è affiancata la stampa di una raccolta di disegni inediti, in tiratura limitata di 50 copie

numerate e firmate.

La collettiva fissa anche l’apertura di Ops!, uno spazio no-profit composto da uno studio dedicato

alla ricerca e alla produzione e uno spazio espositivo. Con sede nel centro storico di San Giovanni

Valdarno, in via Mazzini 27, Ops! si propone di creare interazioni e promuovere l’arte

contemporanea nel territorio.