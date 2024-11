(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

Infrastrutture. Ferrante (Mit), Con alta velocità al Sud cresce l'Italia, acceleriamo su opere commissariate

“In virtù della mia delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, lavoro per accelerare i cantieri e modernizzare le infrastrutture del Mezzogiorno. L’alta velocità / alta capacità Napoli – Bari è un’opera fondamentale per il Paese, che unirà due versanti della penisola e proietterà il Sud verso i corridoi europei. I lavori della tratta Cancello – Frasso Telesino procedono spediti e saranno ultimati nel 2025, rendendo così possibile il collegamento diretto tra Bari e Napoli in due ore e mezza. Continueremo a lavorare per recuperare i ritardi accumulati negli ultimi anni a causa di freni ideologici e per dare al Paese un tessuto infrastrutturale all’altezza delle proprie potenzialità di crescita”. È quanto afferma, in un’intervista al quotidiano Le Cronache di Napoli, il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante. “Stiamo investendo sul Mezzogiorno nella consapevolezza che, con esso, cresce anche l’Italia. Lo sviluppo dei territori passa dalle infrastrutture e l’Av/Ac Salerno – Reggio Calabria è il simbolo della ripartenza del Sud. A dispetto di quanti tifano contro lo sviluppo – ha aggiunto – i lavori sull’infrastruttura proseguono a ritmo serrato. L’obiettivo di completare il lotto 1a Battipaglia – Romagnano già nel 2026 conferma l’importanza strategica dell’opera, non solo per l’Italia ma anche per l’Ue, che garantirà anche l’accesso all’alta velocità a zone come il Cilento e il Vallo di Diano, la costa Jonica o il porto di Gioia Tauro. Un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità nei territori, a rilanciare il Sud e a modernizzare il Paese, e sulla quale l’impegno mio e del Mit è massimo”, ha concluso Ferrante

