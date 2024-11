Cs demos, democrazia solidale grazie

(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 24 novembre 2024 DEMOS, FUNARI: IMPORTANTE L’ ASSEMBLEA ROMANA CON AL CENTRO LE POLITICHE

SOCIALI, PER DARE FIDUCIA IN UN CAMBIAMENTO POSSIBILE

Si è tenuta ieri l’Assemblea romana di Demos (Democrazia Solidale). I

delegati e gli iscritti si sono dati appuntamento ad Ostia per fare il

punto sull’attività politica del partito, sia a livello cittadino, che nei

vari Municipi di Roma. “Abbiamo nel nostro codice genetico – sostiene la

coordinatrice romana di Demos Barbara Funari – i valori della solidarietà

e della difesa dei diritti di Cittadinanza per tutti, vogliamo

rappresentare una risposta efficace al vento di odio e di indifferenza che

si respira nella nostra società. Demos a Roma cresce come comunità politica

per ridare fiducia in un cambiamento possibile nella nostra città”. Tanti i

temi affrontati durante l’Assemblea che è stata arricchita da un dibattito

ricco di spunti e proposte.

“Roma – continua Funari – sta vivendo un periodo straordinario legato

all’evento del Giubileo. I valori e tutte le opere che stiamo mettendo in

cantiere devono proseguire anche dopo l’appuntamento giubilare. Ci

riconosciamo pienamente nel campo progressista e stiamo contribuendo a

portare al suo interno risposte concrete per diminuire le disuguaglianze

sociali e non solo”. Demos – conclude Funari – ha l’ambizione di diventare

un punto di riferimento per tutte quelle cittadine e cittadini che hanno a

cuore il bene comune e la ‘Forza del Noi’. Da gennaio l’assemblea cittadina

di Demos si riunirà mensilmente per organizzare una più capillare presenza

nei vari territori cittadini. L’ obiettivo è costruire una Roma più

solidale, inclusiva e giusta, insieme, con passione e determinazione”.