2° Comunicato stampa del 24.11.2024

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

MARCIANISE: FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DI CONTROLLI PER I CARABINIERI DI

MARCIANISE CHE SCHIERANO IN CAMPO ANCHE I REPARTI SPECIALI.

E’ stato un fine settimana, quello appena trascorso, che ha visto i

carabinieri della Compagnia di Marcianise eseguire un servizio coordinato a

largo raggio, con l’impiego di 18 pattuglie per un totale di 32 militari,

che ha riguardato la prevenzione e contrasto della criminalità in genere, il

rispetto delle norme igienico – sanitarie all’interno di esercizi di

somministrazione e vendita di alimenti, la tutela del lavoro, nonché la

tutela della circolazione stradale.

Il servizio, svolto anche con l’ausilio di personale della S.I.O. dell’ 11°

RGT “Puglia”, di personale dei Nuclei NAS e NIL di Caserta nonché del Nucleo

CC Cinofili di Sarno, ha consentito di effettuare controlli a 360 gradi che

hanno fruttato: un arresto per esecuzione all’ordine di detenzione

domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua

Vetere nei confronti di un 61enne di Marcianise, che dovrà espiare una

reclusione domiciliare di anni 2 e mesi sei per atti persecutori; una

denuncia in stato di libertà per un 21enne di Succivo trovato in possesso di

gr. 67,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish; un sequestro

amministrativo di 150 kg di alimenti privi di elementi che ne riconducessero

la tracciabilità e per irregolarità derivanti dalla promiscuità di materiali

diversi nelle scaffalature attigue agli impianti frigoriferi e la

promiscuità di alimenti di vario genere nelle celle frigorifere;

contestazioni all’amministratore di un esercizio di ristorazione cinese per

l’accertata presenza di un lavoratore irregolare. Allo stesso amministratore

è stato anche prescritto di ottemperare all’obbligo di invio di tutti i

lavoratori a sorveglianza sanitaria.

Complessivamente sono poi state controllate n. 178 persone e nr. 69 veicoli,

contestando n. 4 violazioni di norme al codice della strada.