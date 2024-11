(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Violenza donne: dalla Chiesa, solidarietà a Valditara, ci aspettiamo condanna unanime

“Purtroppo anche oggi siamo costretti a condannare l’ennesimo episodio di violenza contro il Ministro Valditara. La sua foto è stata bruciata tra cori e insulti davanti al ministero dell’Istruzione poco prima della partenza del corteo contro la violenza sulle donne. E’ paradossale, peraltro, compiere azioni di questo tipo proprio ad una manifestazione contro la violenza. L’ondata di odio che ha travolto il governo, e in particolare il ministro Valditara, non accenna purtroppo a fermarsi: ci aspettiamo, quantomeno, una condanna da parte di tutte le forze politiche, perchè quanto sta accadendo in queste settimane è preoccupante e indegno per un Paese civile. Al ministro va tutta la mia solidarietà”. Lo scrive in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

