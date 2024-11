(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa

Scuola, Pacifico: in Forza Italia si muove una corrente sui diritti.

23 novembre 2024

Ripropongo i miei interventi sulle cause delle aggressioni a scuola, il degrado che tutti tentano di ignorare nasce dal mancato riconoscimento economico e professionale dei Docenti. Ma qualcosa si muove in uno dei partiti della coalizione di governo, sembra che una corrente sensibile alla tutela dei diritti stia dando nuova postura a Forza Italia. Così sulla scia delle dichiarazioni di Marina Berlusconi e Francesca Pascale, oggi Alessandra Mussolini richiama la responsabilità dello Stato sulle aggressioni ai Docenti, categoria che ritiene abbandonata e senza tutele per il mancato riconoscimento stipendiale e l’alto tasso di precariato. A cosa serve inasprire le sanzioni se gli alunni non hanno un modello da seguire? Così oggi Il Riformista ribadisce una realtà già denunciata con diversi interventi:



