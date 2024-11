(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Roma. Pellegrino (FdI): Solidarietà a Valditara per immagine bruciata. Governo Meloni sempre dalla parte delle donne

“Per l’ennesima volta la sinistra, quando scende in strada, contraddice le belle parole – democrazia e lotta ad ogni forma di violenza – con le quali ama riempire i suoi discorsi. Lo hanno dimostrato anche oggi a Roma le femministe bruciando l’immagine del ministro Valditara, reo di aver analizzato il tema del femminicidio senza i paraocchi dell’ideologia. Al ministro esprimo viva solidarietà, alle sue detrattrici ricordo che il governo Meloni sta contrastando questo ripugnante fenomeno attraverso atti concreti e con il maggior impegno economico di sempre, e che continuerà a farlo in nome della tutela e della libertà di tutte le donne”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale nel partito del dipartimento tutela Vittime.

