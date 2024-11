(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Cgil: Lucaselli (FDI), insistenza Landini su ‘rivolta sociale’ è

irresponsabile

“L’insistenza del Segretario generale della Cgil Maurizio Landini

sull’auspicio di ‘rivolta sociale’ è irresponsabile. Per quanto cerchi di

darne una chiave di lettura non bellicosa, le parole hanno un significato

oggettivo”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

“E’ deplorevole che siano pronunciate in un momento in cui vediamo piazze

da cui vengono lanciati slogan inquietanti, purtroppo anche da

giovanissimi. Il sindacato non dovrebbe mai essere un carburante di

tensioni sociali. Landini sembra non averlo capito. O meglio, probabilmente

finge di non capirlo, interessato com’è all’ ‘opa politica’ sulla sinistra”.