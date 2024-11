1123 25 novembre 2024 Giornata Internazionale contro la violenza alle Donne

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne”

Gli appuntamenti di lunedì 25

La Spezia, 23 novembre 2024 – In occasione del 25 novembre, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza alle Donne”, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni volte a promuovere una cultura di genere e la non violenza.

Lunedì 25 novembre dalle ore 9 alle 13 in Piazza Beverini, in collaborazione con la Polizia di Stato, Centro Irene e Palla alle donne, si terrà, l’iniziativa “Questo non è amore” che vedrà personale qualificato dare informazioni sul tema.

Alle ore 10.30 in Sala Dante si terrà un Consiglio comunale straordinario che sarà aperto con l’Inno d’Italia eseguito dagli studenti del Liceo Musicale “Cardarelli”.

Seguiranno gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Piscopo e del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Dopo un intermezzo musicale si terrà la relazione del 1° Dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato Gianpaolo Orditura.

Seguirà un altro intermezzo musicalo a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo n.4.

Al termine, sul palco dei Sala Dante si alterneranno gli studenti del Liceo Classico “Costa”, dell’Istituto “Da Passano Fossati”, della scuola Secondaria di primo grado “Formentini e “Cervi” che presenteranno elaborati, letture e rappresentazioni teatrali.

Infine la giornata si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia.

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sempre in Sala Dante ci sarà una rappresentazione teatrale “Le Donne sono Fatte” a cura di Etrusco Catozzi.

I materiali grafici relativi alla campagna di sensibilizzazione sono stati realizzati dagli studenti degli Istituti “Casini”, Einaudi Chiodo e Isa 7 “Fontana Formentini.”