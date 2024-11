(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 Nucleare: Cattaneo (FI), “È energia pulita e fondamentale per transizione ecologica e fabbisogno”

“Per il futuro non possiamo più procrastinare il ritorno al nucleare di ultima generazione. Il fabbisogno energetico è destinato ad aumentare in maniera vertiginosa entro il 2050 e la necessità di procedere nella decarbonizzazione così come indicata dall’UE ci impone già da oggi di accelerare in due direzioni: le fonti rinnovabili senza alcun dubbio e il nucleare di ultima generazione. Lo scorso anno è stata approvata una mozione a mia prima firma che impegnava il governo a “valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia”. Grazie a quella mozione la produzione di nucleare pulito è tornata al centro dell’agenda italiana con l’obiettivo di far tornare il nostro Paese leader nella ricerca e nei nuovi modelli di generatori di energia nucleare di piccola taglia, che sono più versatili, più economici e più sicuri. Dei grandi Paesi industrializzati del G20 siamo l’unico che non ha il nucleare civile e questo è un grande errore vista l’eccellenza tecnico – scientifica e nel campo ricerca degli italiani. Vogliamo per questo ridurre i tempi per la reindustrializzazione di tutto il settore nucleare, attraverso l’adozione della tecnologia della fissione sul breve termine e sul lungo termine della fusione nucleare. Il Ministero dell’Ambiente con il programma ‘Mission Innovation’ ha stanziato in questa direzione un finanziamento di 135 milioni a fine 2023 per progetti di sviluppo dell’energia nucleare da fissione nell’immediato e da fusione, in prospettiva. Il prossimo passo è la presentazione di una legge quadro alla quale il Governo sta lavorando che garantisca al Paese una normativa di riferimento chiara, trasparente ed efficiente per il percorso verso il nucleare”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma