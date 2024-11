Luiss, Agenda Eventi | 25-30 novembre ++ con Amb. BRIENS, Amb. D’ALESSANDRO, Sottosegr. FRENI, SEVERINO, GUBITOSI, BOCCARDELLI

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Dialoghi italo-francesi per l’Europa. Il Trattato del Quirinale e la competitività delle imprese

Mercoledì 27 novembre, ore 11:00

Ambasciata di Francia in Italia (Palazzo Farnese)

Nell’ambito dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa, le Università Luiss e Sciences Po, in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con la Cattedra BNL – BNP Paribas “Relazioni italo-francesi per l’Europa” celebrano l’anniversario della sottoscrizione del Trattato del Quirinale, firmato il 26 novembre 2021 con l’obiettivo di definire un quadro stabile per la cooperazione tra Italia e Francia.

Mercoledì 27 novembre alle ore 11:00, presso la sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, a Palazzo Farnese, è previsto un evento aperto al pubblico dal titolo “Il Trattato del Quirinale e la competitività delle imprese nell’era della transizione ecologica”.

L’incontro sarà aperto dai saluti di benvenuto e istituzionali di:Martin Briens,Ambasciatore di Francia in Italia Emanuela d’Alessandro,Ambasciatore d’Italia in Francia (videoconferenza)Luigi Gubitosi,Presidente Luiss Luis Vassy,Direttore Sciences Po

Seguiranno due sessioni, la prima dedicata al tema della transizione energetica e la seconda sull’istruzione e la formazione professionale come una necessità per le aziende.

Interverranno, fra gli altri:Stefano Manzocchi, Professore di Economia Internazionale e Prorettore per la Ricerca, LuissPaola Severino, Presidente, Luiss School of Law Marc Lazar Professore emerito di Sciences Po e titolare della cattedra BNL-BNP Paribas “Relazioni franco-italiane in Europa” alla Luiss

L’incontro sarà chiuso dal Rettore Luiss, Paolo Boccardelli.

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.luiss.it/evento/2024/11/27/dialoghi-italo-francesi-europa-trattato-quirinale

Stati Generali del Diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale

Da giovedì 28 novembre ore 8:30 a sabato 30 novembre

Aula 200, Campus Luiss, viale Romania 32

Da giovedì 28 a sabato 30 novembre, il Campus Luiss di Viale Romania ospiterà la IV edizione del convegno “Stati Generali del Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale,” a cura dei Professori Francesco Di Ciommo e Giuseppe Cassano.

La tre giorni di lavori, aperta da Federico Freni Sottosegretario al Ministero dell’Economiae delle Finanze, e da Sandro Gozi, Europarlamentare della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, vedrà alternarsi esperti dal mondo istituzionale, accademico e delle aziende per affrontare alcuni nodi chiave nella regolamentazione dell’IA e delle nuove tecnologie.

Il programma completo è disponibile al link:

https://www.luiss.it/evento/2024/11/28/stati-generali-diritto-internet-intelligenza-artificiale

XV edizione Premio Non sprecare

Giovedì 28 novembre ore 9:00

The Dome, Campus Luiss, viale Romania 32

L’edizione di quest’anno del Premio Non sprecare, nato da un’idea di Antonio Galdo – direttore di www.nonsprecare.it – e promosso dall’Università Luiss Guido Carli, è dedicata alle Città, al centro dell’obiettivo numero 11 dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Il 56 per cento della popolazione mondiale (4,4 miliardi di persone) vive nelle città ed entro il 2050 questa percentuale salirà al 70 per cento. Allo stesso tempo, guardando alle città italiane con gli occhi della sostenibilità, si scopre che nel 2023, 18 città su 98 esaminate hanno superato i limiti giornalieri di PM10.

Nel corso della Cerimonia di giovedì 28 novembre al The Dome di viale Romania, verranno premiati, attraverso il giudizio dei lettori del sito Non sprecare e di una Giuria di esperti, i vincitori delle sei categorie: Personaggio, Scuole e Università, Aziende, Associazioni,Istituzioni, Giovani e Startup.

Democrazie e riforme: una prospettiva sovranazionale. Scritti in onore di Sergio Fabbrini

Venerdì 29 novembre ore 9:00

Aula Toti, Campus Luiss, viale Romania 32

Quali sono le prospettive per le democrazie nel contesto globale?

Il 29 novembre, nel Campus di Viale Romania, un dialogo approfondito tra docenti ed esperti esaminerà il futuro delle riforme e della governance internazionali. Un’occasione per riflettere sul contributo accademico del Professor Sergio Fabbrini e presentare il volume a cura di Maria Giulia Amadio Viceré e Marco Brunazzo.

Press Office

LuissLibera Università Internazionale

degli Studi Sociali Guido Carli

Annalisa Pacini

Head of Press Office

Eleonora Giusto

Press Office