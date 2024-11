CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA – CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA CHE DISPONE MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI 6 PERSONE.

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI ALCUNI IMMOBILI, ABUSI EDILIZI

SANATI; CERTIFICAZIONI DI COLLAUDI E PERIZIE SU EDIFICI, MAI EFFETTUATI,

UTILIZZANDO TIMBRI D’UFFICIO E EFFETTUANDO ACCESSI ABUSIVI A SISTEMI

INFORMATICI CATASTALI.

CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA CHE DISPONE MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI

DI 6 PERSONE.

ROMA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, dalle prime luci

dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur

hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma,

che dispone misure cautelari per 6 persone, tutte gravemente indiziate, a

vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio,

corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, istigazione alla

corruzione, falsa attestazione e certificazione, accesso abusivo ad un

sistema informatico o telematico e soppressione, distruzione e occultamento

di atti veri.

Le indagini sono state avviate nel mese di settembre del 2020, a seguito

della denuncia presentata ai Carabinieri dell’Eur da un dirigente della

società “Risorse per Roma Spa”, in servizio presso l’Ufficio Condono

Edilizio, che segnalava delle irregolarità riguardanti una pratica di

condono relativa ad alcuni abusi edilizi realizzati su un immobile ubicato

nel comune di Roma.

In concomitanza, l’indagine riceveva impulso dagli sviluppi conseguenti

all’analisi di un appunto manoscritto, sequestrato ad una incaricata di

pubblico servizio, in cui erano riportati riferimenti a numeri di pratiche

di condono con annotati, a fianco, alcuni importi che – anche in virtù

dell’acquisizione documentale e delle dichiarazioni auto-eteroaccusatorie di

un altro incaricato di pubblico servizio – sono stati ricondotti a somme di

denaro riscosse o da riscuotere.

Sul conto degli indagati, 2 destinatari della misura degli arresti

domiciliari; 1 della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. e

contestuale divieto temporaneo di esercitare una professione; 2 destinatari

del divieto temporaneo di esercitare una professione; 1 destinatario della

misura della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio, i Carabinieri

del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur, coordinati dalla Procura

della Repubblica di Roma sono riusciti a raccogliere gravi elementi

indiziari secondo cui avrebbero perfezionato atti finalizzati sia al cambio

di destinazione d’uso di alcuni immobili, che a sanare abusi edilizi;

realizzato certificazioni di collaudi e perizie su edifici, mai effettuati,

utilizzando timbri d’ufficio e effettuando accessi abusivi a sistemi

informatici catastali.

Tra i destinatari del provvedimento figurano una donna, all’epoca dei fatti

impiegata di una società di Roma Capitale, gravemente indiziata di aver

seguito le pratiche di condono; una donna gravemente indiziata di avere

avuto la funzione di collegamento tra i privati, i liberi professionisti e i

pubblici ufficiali per la risoluzione delle pratiche; un ex dipendente

dell’Ufficio Condono Edilizio, attualmente libero professionista, gravemente

indiziato di essere l’autore della falsificazione di atti, al fine di far

ottenere le sanatorie edilizie; due liberi professionisti, i quali, per

conto di privati, sono gravemente indiziati di avere elargito somme in

denaro ai pubblici ufficiali allo scopo di velocizzare le istruttorie; una

dipendente di una società di Roma Capitale, gravemente indiziata di avere

effettuato vari accessi abusivi ai sistemi informatici.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento penale, indagini

preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva di condanna.

