ATLETICA: IN 600 AL VIA DELLA MEZZA MARATONA DI SAN BIAGIO, MANUELA LEVORATO OSPITE D’ONORE | Comunicato Stampa

IN 600 AL VIA DELLA MEZZA MARATONA DI

SAN BIAGIO

Tutto pronto per la quinta edizione della mezza maratona che domenica 24

novembre si svilupperà nel territorio comunale di San Biagio di Callalta,

toccando anche le frazioni di Rovarè, Sant’Andrea di Barbarana, Fagarè e

Cavriè. In palio il 1° Trofeo Kinè4Sport. Al via anche il campione italiano di

maratona Giacomo Esposito. Ospite d’onore, la vicepresidente della Fidal,

Manuela Levorato. Tutti di corsa con “Seguendo la maratonina” (6 e 10

San Biagio di Callalta (Treviso), 22 novembre 2024 – Tutto pronto a San Biagio di

Callalta (TV) per la quinta edizione della mezza maratona, che scatterà alle 9.30 dagli

impianti sportivi di via Olimpia. Seicento gli iscritti, provenienti un po’ da tutto il

Nordest. Ma il numero non è definitivo perché le iscrizioni resteranno aperte sino a

domenica mattina. La Maratonina di San Biagio sarà anche valida per l’assegnazione del

1° Trofeo Kinè4Sport che premierà i vincitori (uomo e donna) con due splendide coppe

messe in palio da Kinè, azienda di fisioterapia, ortopedia e analisi del movimento che ha

trovato un partner ideale nell’evento organizzato dall’Atletica San Biagio. Tra gli ospiti

d’onore, Manuela Levorato, ex velocista azzurra, da qualche mese diventata

vicepresidente della Fidal e ora anche vicecommissario del Comitato regionale in attesa

dell’assemblea elettiva dell’11 gennaio 2025.

TOP RUNNERS – Giacomo Esposito ci riprova: dopo la vittoria del 2022, gli argenti del

2019 e 2021 e il bronzo dell’anno scorso, il montebellunese dell’Atletica San Biagio,

1h05’17” nel 2023 a Cittadella, campione italiano assoluto di maratona, cerca

nuovamente un posto da protagonista pur non essendo al meglio della forma a causa di

un recente infortunio. L’Atletica San Biagio presenterà anche il ventiduenne Matteo

Muraro, quarto nel 2023 (1h08’15” di record personale), Roberto Graziotto (1h08’15”,

quarto all’ultima Mezza di Treviso) e l’altro under 23 Vincent Dominin, sceso a

1h11’52” a Treviso e sesto l’anno scorso ai campionati italiani under 23 di Telese Terme.

Tra le donne, l’emergente Miriam Sartor (Atl. Ponzano), alla seconda mezza maratona

della carriera dopo l’1h21’19” di Palmanova 2022, e l’ex triatleta di casa, Giulia

Delgado (1h27’19”).

PERCORSO – Il percorso della Maratonina di San Biagio sarà identico a quello delle prime

quattro edizioni. La partenza avverrà nei pressi della pista di atletica di San Biagio di

Callalta, mentre il traguardo sarà posto di fronte al municipio. Il tracciato, dotato di

omologazione Fidal di categoria A, sarà una sorta di anello completamente

pianeggiante, da percorrere in senso antiorario, che toccherà anche le frazioni di

Rovarè, Sant’Andrea di Barbarana, Fagarè e Cavriè. Un momento particolarmente

significativo sarà rappresentato dal transito degli atleti davanti al Sacrario Militare di

Fagarè, monumento funebre in cui riposano i resti di oltre 10.000 soldati morti nel

corso delle sanguinose battaglie che si combatterono lungo le sponde del Piave tra il

1917 e il 1918.

PACCHI GARA E ISCRIZIONI – Le iscrizioni su Endu.net sono chiuse da oggi, venerdì 22

novembre. È comunque ancora possibile iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo:

22 (dalle 16 alle 19.30) e sabato 23 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19), presso

l’azienda agricola Morandin in via Cavriè a San Biagio di Callalta, e domenica 24

novembre (dalle 7.30 alle 9), presso gli impianti sportivi di via Olimpia (zona partenza) a

San Biagio di Callalta. Negli stessi orari, sabato e domenica, sarà anche possibile

iscriversi alla mezza maratona presso la segreteria di gara.

“SEGUENDO LA MARATONINA” – Non solo mezza maratona. Domenica 24 novembre

torna anche “Seguendo la maratonina”, prova aperta a tutti, a passo libero, sulle

distanze di 6 e 10 km. Tre eventi in uno per coinvolgere sempre di più il territorio: la

mezza maratona per gli appassionati della classica distanza dei 21,097 km e le due

prove a carattere ludico-motorio, senza finalità agonistiche, destinate soprattutto a

scuole e famiglie. “Seguendo la maratonina” scatterà alle 9.45 dalla stessa partenza

della mezza maratona, nei pressi dello stadio, con iscrizioni aperte sino a pochi minuti

dal via.

In allegato foto dell’edizione 2023 della Maratonina di San Biagio.