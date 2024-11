ACCORDO REGIONE LAZIO-COLDIRETTI – NOTA STAMPA DELL’ON,ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 *Tiero: “Entusiasta per l’accordo Regione Lazio-Coldiretti. Sinergia per i

territori”*

Roma, 22 novembre – “Non posso nascondere il mio entusiasmo per l’intesa

raggiunta tra la Regione Lazio e la Coldiretti sulla tutela del settore

agricolo. Voglio fare i complimenti all’amministrazione Rocca ed in

particolare all’assessore Righini per la sensibilità dimostrata

nell’accogliere le richieste della Coldiretti. Intendo felicitarmi anche

con il presidente regionale di Coldiretti, David Granieri ed il presidente

provinciale di Latina Daniele Pili per il raggiungimento dell’obiettivo.

Si tratta di un accordo che il sottoscritto ha auspicato in tempi non

sospetti. Nel merito posso dire che ci sono diversi elementi di

soddisfazione. Apprezzo in particolare gli interventi urgenti a favore

delle filiere: il potenziamento ed efficientamento della struttura tecnica

dell’Assessorato all’agricoltura per fare fronte alle numerose esigenze

collegate alla crisi del settore agricolo nel Lazio; il tavolo di confronto

permanente solo con le rappresentanze agricole del Cnel sulle misure dello

sviluppo rurale e su tutte le scelte di politiche agricole; attivazione

della procedura per l’affidamento del servizio Uma (Utenti motori agricoli)

ai Caa (Centri assistenza agricola), per poter risolvere i disagi

sull’assegnazione del gasolio agricolo. Come del resto anche l’istituzione

di un Fondo emergenziale regionale per la crisi del latte di bufala, con un

incremento delle risorse stanziate, in combinazione a quelle già previste

(in de minimis); l’attivazione di un Fondo integrativo per il sostegno al

comparto ortofrutticolo (compreso kiwi e nocciole); l’attivazione di un

Fondo crisi per il settore ovi-caprino, nonchè per l’attivazione di azioni

di prevenzione dei danni causati dai lupi e da lingua blu. E ancora il

tavolo fitosanitario straordinario: potenziamento delle attività di

monitoraggio e assistenza tecnica svolte dal servizio fitosanitario,

soprattutto nell’ottica della prevenzione, oltre che della cura (vedi

emergenza cimice asiatica e batteriosi del kiwi). Possiamo dire che questo