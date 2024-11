(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Con preghiera di pubblicazione.

Buon lavoro.

Siena, Musei Nazionali di Siena, 23-24 novembre 2024: fine settimana ricco di eventi

Sabato apertura straordinaria gratuita della Chiesa del Santuccio e visite accompagnate in Pinacoteca, domenica apertura pomeridiana della Pinacoteca

Sabato 23 novembre dalle 9:00 alle13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 sarà possibile visitare gratuitamente la Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta anche Chiesa del Santuccio vicino a Porta Romana.

La chiesa, che faceva parte dell’ex monastero agostiniano femminile di Santa Maria degli Angeli, fu eretta nel 1352 e poi ricostruita nel 1577 dal nobile architetto senese Annibale Bichi. Si colloca territorialmente in un’area dedicata al culto di San Galgano al quale sono dedicati alcuni dipinti conservati nella chiesa.

In Pinacoteca continuano le visite accompagnate gratuite: il personale di custodia del museo vi attende per accompagnarvi alla scoperta delle meraviglie della nostra collezione.

L’iniziativa gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso) si terrà fino al 7 dicembre ogni sabato in due fasce orarie: 14:30 e 16:30.

Domenica 24 novembre sarà possibile visitare la Pinacoteca anche di pomeriggio. Il museo sarà, infatti, eccezionalmente aperto dalle 9:00 alle 17:30 ogni domenica fino all’8 dicembre 2024.

Musei Nazionali di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena

Servizio Promozione e Comunicazione



Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui