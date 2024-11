(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 SANITA’. VIETRI (FDI): ADESIONE SCIOPERO 1% SEGNO BONTA’ AZIONE DEL GOVERNO MELONI

“La bassissima adesione allo sciopero di ieri, poco al di sopra dell’1 per cento, a dispetto di quanto proclamato dalle sigle sindacali, testimonia che medici e infermieri sono consapevoli dell’impegno profuso dal Governo Meloni, sin dal suo insediamento, per tutelare e valorizzare il personale sanitario.

Il nostro obiettivo è dare, anche in questa legge di Bilancio, risposte chiare e tempestive a chi in questi anni ha vissuto una situazione di forte disagio, a causa della miopia di chi ci ha preceduto.

Siamo fiduciosi nel grande lavoro che sta portando il ministro Schillaci nel reperire risorse, anche per aumentare l’indennità della specificità di chi lavora nel servizio sanitario pubblico, prevedendo una defiscalizzazione di questa voce stipendiale.

E’ un atto doveroso per testimoniare non solo a parole la riconoscenza nei confronti di chi opera con senso di responsabilità e abnegazione per assicurare il nostro diritto alla salute”. Lo dichiara il deputato di fratelli d’Italia, Imma Vietri, capogruppo in Commissione Affari Sociali.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati