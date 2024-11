Polo Scuole ebraiche, Fadlun (Presidente CER): Grande soddisfazione per concessione Palazzo in Via Sant’Ambrogio. Grazie a Sindaco, Giunta e donors

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

“È con grande soddisfazione che accogliamo la delibera con cui la Giunta di Roma Capitale ha approvato la concessione alla Comunità Ebraica di Roma dello storico complesso di Via di Sant’Ambrogio 4, con l’assunzione da parte nostra degli ingenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. E ringrazio a nome di tutta la Comunità ebraica di Roma il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, e la Giunta Capitolina per il costante supporto, così come le organizzazioni filantropiche ebraiche e donors locali. È una decisione che contribuirà in modo sostanziale alla realizzazione di un vasto progetto di profonda riorganizzazione, ristrutturazione e ammodernamento dell’intero polo educativo della CER. Nascerà così un nuovo istituto scolastico, che storicamente aveva già ospitato classi della scuola ebraica. Un traguardo formidabile, non solo per la CER ma per l’intera città di Roma che vede riqualificare e riportare in vita una realtà del centro cittadino, frutto della collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni private. Con la concessione, in attesa dell’approvazione dell’Assemblea Capitolina, vengono poste le basi per potenziare radicalmente il polo e l’infrastruttura educativa ebraica, incrementandone l’offerta didattica. Tutto questo sarà possibile grazie anche a donatori internazionali come Fondazione Lauder e Fondazione Yael, impegnati a livello internazionale nello sviluppo e valorizzazione delle scuole ebraiche. Questo expertise, oltre all’impulso a una ancor più robusta managerializzazione dei processi scolastici, consentirà di implementare nuovi modelli educativi e gestionali, mirando a raggiungere risultati sempre più d’eccellenza e offrire ai nostri figli un’educazione in grado di coniugare al meglio tradizione e innovazione. Ringrazio ancora le istituzioni così come le organizzazioni filantropiche ebraiche e donors locali tra i quali la Banca del Fucino. Insieme per costruire un futuro radioso per i nostri giovani”, ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma.