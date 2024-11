CS – ANCI: Vito Parisi nominato Vice Presidente con deleghe al Trasporto Pubblico Locale, Traffico Urbano e Mobilità

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 ANCI: Vito Parisi nominato Vice Presidente con deleghe al Trasporto

Pubblico Locale, Traffico Urbano e Mobilità

Il neo Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha nominato l’Ufficio di Presidenza

dell’Associazione, composto dai delegati per materia.

Tra questi, il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ha ricevuto la nomina di

Vicepresidente ANCI con le deleghe al Trasporto Pubblico Locale, Traffico

Urbano e Mobilità.

.

Parisi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al neo Presidente

Gaetano Manfredi, all’intero nuovo direttivo per la fiducia e il sostegno

ricevuti, formulando i suoi migliori auguri di buon lavoro. Un pensiero

particolare è stato rivolto al Presidente uscente, Antonio Decaro, per il

grande lavoro svolto in questi anni, che ha permesso di rilanciare il ruolo

di ANCI con forza e autorevolezza.

Il Sindaco ha poi sottolineato la soddisfazione e l’orgoglio per la nomina

di un altro ginosino, Vito Leccese, come Vicepresidente ANCI, definendola

una gioia e un onore da condividere.

Infine, Parisi ha ringraziato le coordinatrici ed i coordinatori del

Comitato enti locali del MoVimento 5 Stelle, sottolineando il loro

importante contributo per questa nomina.