COMUNICATO STAMPA – Zangrillo ‘Congratulazioni a Fitto, sua nomina conferma centralità Italia in Europa’

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Zangrillo ‘Congratulazioni a Fitto, sua nomina conferma centralità Italia in Europa’

“Le mie più vive congratulazioni a Raffaele Fitto per la prestigiosa nomina a Vicepresidente esecutivo della Commissione europea! Un riconoscimento straordinario che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una conferma del ruolo di primo piano che il nostro Paese occupa in Europa. Il valore delle idee, la visione e la determinazione che da sempre caratterizzano il suo operato sapranno rafforzare ulteriormente l’unità e la crescita dell’Italia e di tutta l’Europa, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono. Auguri di cuore per un mandato ricco di successi e di soddisfazioni, a beneficio di tutti noi”. Lo scrive in una nota il Ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.

Ufficio Comunicazione

Palazzo Vidoni-Caffarelli