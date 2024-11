(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 UNIVERSITA’, PELLEGRINO (FDI): ANCORA INTOLLERABILE VIOLENZA ROSSA ALLA SAPIENZA

“Registriamo con grande preoccupazione l’ennesima violenza di matrice rossa oggi alla Sapienza di Roma ai danni di studenti di Azione Universitaria. Mi auguro che gli esponenti dei collettivi che si sono resi responsabili di questi atti vengano al più presto individuati. Ciò che però mi preme di più di sottolineare è che in Italia si sta respirando un clima di odio, alimentato da chi palesemente vuole riportare indietro le lancette dell’orologio agli anni ’70. Compito di ogni movimento politico è rifiutare e impedire un ritorno al passato di cui non solo in questo momento storico ma definitivamente non si sente il bisogno”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

