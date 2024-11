(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

LAZIO, AL VIA PROCEDURE PER ASTA PUBBLICA

SU IMMOBILI REGIONALI A USO ABITATIVO

Roma, 20 novembre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha deliberato l’indizione di una procedura di asta pubblica per la vendita di diciotto unità immobiliari a uso abitativo di proprietà della Regione Lazio, tramite il sistema telematico del Consiglio nazionale del Notariato, che consente di svolgere in maniera trasparente ed efficace alcuni passaggi complessi, al fine di massimizzare le possibilità di buon esito dell’asta.

«Si tratta di unità immobiliari di proprietà della Regione Lazio che si trovano sul territorio del Comune di Roma e che sono state liberate da situazioni di illegittime occupazioni. La maggior parte delle entrate derivanti dalla vendita di questi immobili, saranno destinate al rafforzamento delle attività di valorizzazione e recupero del patrimonio e del territorio regionale», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

Questa procedura rientra, infatti, nel più ampio obiettivo strategico denominato “Censimento e valorizzazione dei beni del patrimonio regionale e impiego a fini sociali e culturali”, che si prefigge di dare nuovo impulso alle azioni di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio regionale.