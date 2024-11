Cortona, il Natale si accende [VIDEO] – Videomapping dedicato a San Francesco. Bimbi a bordo del Santa Claus Virtual Express

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Negli eventi delle feste la firma di «Cortona città francescana» e i presepi storici. Eventi in tutto il territorio

A Natale un omaggio al santo inventore del presepe: c’è San Francesco nelle immagini del videomapping. Dopo Luca Signorelli, al quale erano state dedicate le precedenti edizioni, stavolta è il Santo Patrono d’Italia ad essere celebrato sulle facciate dei palazzi di piazza della Repubblica. Il 30 novembre a Cortona si accendono le luci di Natale di Stelle, l’inaugurazione si terrà alle 17 con l’esibizione dei cori dei bambini, a seguire l’avvio degli spettacoli con «Laser music show» e l’apertura delle principali attrazioni: videomapping e Santa Claus Virtual Express, un’esperienza immersiva che farà da via d’accesso alla Casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti.

In piazza Signorelli saranno presenti i mercatini dedicati all’artigianato, in piazza Garibaldi ci sarà la giostra per i bambini e una sezione gastronomica dei mercatini. Partecipano alla programmazione degli eventi gli istituti scolastici e numerose associazioni del territorio. Confermati nel programma del Natale anche gli eventi di Capodanno con la festa in piazza di San Silvestro, la Colazione al Museo e il concerto della Cor Orchestra. Dal 7 di dicembre sarà aperta anche la mostra del Modellismo e del giocattolo d’epoca negli ambienti del centro convegni Sant’Agostino, in via Guelfa. Natale di Stelle, promosso dal Comune di Cortona con l’organizzazione di Cortona Sviluppo e sostenuto da Banca Popolare di Cortona, Giromagi, Lfi, Preludio e Valdichiana Village è un evento diffuso sul territorio con in programma circa 40 appuntamenti, destinato ulteriormente a crescere e in aggiornamento su HYPERLINK "http://www.cortonanatale.it"www.cortonanatale.it

Fra le novità di questa edizione, c’è la collaborazione per la promozione con Castiglione del Lago e l’evento «Luci sul Trasimeno».

«Cortona a Natale omaggia San Francesco con le nuove videoproiezioni e numerose attività che vanno dagli spettacoli all’istruzione. Avremo anche delle sorprese, come il Santa Claus Virtual Express che regalerà emozioni ai più piccoli accompagnandoli nella casa di Babbo Natale – dichiara il primo cittadino Luciano Meoni – ringrazio Cortona Sviluppo e tutte le realtà, dalle scuole agli sponsor, dalle proloco alle associazioni che organizzeranno tantissimi eventi. Uno speciale grazie anche al Comune di Castiglione del Lago per l’avvio di questa collaborazione».

«Il Lago Trasimeno è il nostro lago e non ci sono confini – ha dichiarato Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, presente alla conferenza stampa per ufficializzare il gemellaggio – guardiamo con grande ammirazione a quello che negli anni è stato fatto qui a Cortona, pensiamo che tenere un giorno in più i turisti nelle nostre terre sia importante. Per questo abbiamo voluto proporre questo gemellaggio fra Luci sul Trasimeno e questa splendida città».

Il videomapping e la dedica a San Francesco

Lo spettacolo viene diffuso in piazza della Repubblica ogni giorno dalle 17,30 alle 22 e nel weekend fino a mezzanotte. La scena chiave del progetto grafico è quella in cui figura l’immagine di San Francesco estrapolata da «La predica agli uccelli» di Giotto. In questa scena il santo sembra accendere la cometa dando vita ad una ornamentazione fiorita colore oro su fondo blu, che si diffonde su tutte le facciate della piazza incorniciando finestre reali e fittizie. La rappresentazione vuole evocare il ruolo cruciale che la permanenza di San Francesco nell’ermo delle celle ebbe sia per la sua vita che per i futuri sviluppi del francescanesimo. È qui, infatti, che il santo decide di ritirarsi dopo aver ricevuto le stimmate, qui che scrive il suo testamento spirituale e, soprattutto, è qui che muore. La stella cometa, soprattutto dopo la sua associazione alla scena dell’Adorazione dei Magi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, è uno dei simboli più evocativi dell’Epifania e, in generale, della scena della Natività. Essa rimanda quindi anche al Presepe di Greccio che, creato dal santo di Assisi, è in assoluto il primo allestimento presepiale della storia. La scena della Natività, tratta da L’adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, compare su uno dei prospetti proprio per omaggiare il presepe, quindi San Francesco in quanto suo ideatore. Sulla facciata del municipio invece è inserita la figura del Santo tratta dall’opera Le stimmate di San Francesco, anch’essa di Gentile da Fabriano. La vicenda de La Verna è infatti l’antefatto che spiega l’importanza assunta successivamente dall’ermo delle celle in quanto luogo in cui il santo, morendo, dà mandato ai confratelli di cogliere la spinta propulsiva dei suoi insegnamenti. Infine è sembrato pertinente calare la figura di San Francesco nella sua contemporaneità, creando teorie di trifore e monofore medievali che conferiscono ai palazzi un aspetto nuovo così da stupire non solo i turisti, ma anche i residenti a cui la piazza viene proposta sotto una veste nuova.

Il dipinto della Sacra Famiglia è stato posizionato sul prospetto del municipio che presenta un rapporto ideale di altezza e larghezza per l’immagine. Rispetto al rosone centrale in monocromo azzurro il dipinto che raffigura le stimmate di san Francesco sarebbe in primo piano, mentre la natività, posizionata dietro lo stesso rosone, va a creare una illusione di profondità.

Santa Claus Virtual Express e la Casa di Babbo Natale