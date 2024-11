Commissione UE: Tarquinio a Radio Popolare, il PD voterà Fitto

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Logo Radio Popolare

COMUNICATO STAMPA

Milano, 20 novembre 2024

————————————————————————

“C’è un accordo” sulla nuova Commissione di Ursula Von der Leyen, “la

votazione del Partito Democratico si allineerà a quella dei Socialisti

europei”.

Lo dice l’eurodeputato Marco Tarquinio a Radio Popolare: “Una parte

importante dei Socialisti voterà per questa Commissione, non Fitto, ma

l’intero collegio”.

“Non mi piacciono troppi dei commissari in questo collegio. Sono

indipendente, non inficio la posizione del PD, ma in questo momento dico

no dentro di me”,

ha proseguito Tarquinio.

————————————————————————

*Ascoltaci radiopopolare.it *

Radio Popolare

Via Ollearo 5

20155 Milano