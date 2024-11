(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

del 19/11/2024

Messina, in corso il taglio e la rimozione degli alberi secchi e

pericolanti lungo la strada provinciale 45 “Delle Quattro Masse”

La messa in sicurezza si è resa necessaria a causa dei danni provocati dai gravi incendi del luglio 2023

Sono in corso, lungo la strada provinciale 45 “Delle Quattro Masse”, gli interventi

urgenti di taglio e rimozione degli alberi secchi e pericolanti, realizzati dalla Città

Metropolitana di Messina, conseguenza degli incendi del periodo estivo.

In particolare, il tratto interessato è quello che collega il villaggio di Curcuraci con le

frazioni di Massa S. Nicola, Massa Santa Lucia e Massa San Giovanni.

Gli interventi, voluti dal Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile e dal Direttore

Generale dott. Salvo Puccio, erano già stati programmati da tempo sulla scorta delle

segnalazioni e del sopralluogo tecnico effettuato dal Responsabile della Viabilità

insieme all’Assessore del Comune di Messina Massimo Minutoli e al Consigliere

comunale Margherita Milazzo.

I lavori, che rientrano nel programma della III Direzione “Viabilità Metropolitana”,

Dirigente dott. Biagio Privitera, e sono diretti dal Responsabile del Servizio

Manutenzione Stradale Messina Jonica – Alcantara, ing. Gaetano Maggioloti,

proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di mettere in sicurezza un’arteria

stradale fondamentale per i collegamenti tra le suddette zone collinari e il capoluogo

peloritano, anche in vista dell’imminente stagione invernale.

