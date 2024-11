(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Cop29, Tovaglieri (Lega) a Baku per Pe, incontro con inviato speciale Corvaro

Baku, 19 nov – “In missione con il Parlamento Europeo alla Cop29 di Baku, ho avuto il piacere di incontrare Francesco Corvaro, inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico, persona concreta e capace, con cui ho avuto un proficuo scambio di idee su temi come clima e politiche a tutela dell’ambiente. L’Italia si rivela un’eccellenza, all’avanguardia, sempre pronta a fare la sua parte. Da parte mia, ho espresso perplessità sulle modalità e gli esiti dei negoziati in corso e più in generale sull’efficacia di queste iniziative nel raggiungere soluzioni reali e pragmatiche. Tra temi all’ordine del giorno anche il nuovo obiettivo per i finanziamenti climatici, ma i paesi in via di sviluppo chiedono 1300 miliardi all’anno, ovvero 10 volte tanto l’obiettivo attuale. È legittimo chiedersi chi contribuirà, dal momento che l’Ue è tra chi contribuisce maggiormente, mente Paesi come Cina responsabili di circa il 30% delle emissioni globali non partecipano minimamente al raggiungimento dell’obiettivo, essendo ancora considerati un Paese in via di sviluppo. Serve più pragmatismo e maggiore considerazione del mondo reale, se si vogliono ottenere risultati”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione Industria, Ricerca, Energia.

[PHOTO-2024-11-19-13-02-45.jpg]