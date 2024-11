COMUNICATO STAMPA – Pacchetto scuola 2024/25: online la graduatoria definitiva

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Pacchetto scuola 2024/25: online la graduatoria definitiva

*Gli importi assegnati saranno erogati nei primi mesi del 2025. Per

privacy, gli elenchi non contengono il nome del beneficiario ma il numero

di protocollo assegnato in sede di invio della domanda*

*Pubblicata le graduatoria definitiva

degli

idonei (e l’elenco dei non idonei) del Pacchetto scuola 2024/25,* l’incentivo

(dedicato ai residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di

primo e secondo grado oppure ad un percorso di Istruzione e Formazione

Professionale) finalizzato ad* aiutare le famiglie* con Isee non superiore

a 15.748,78 euro *a sostenere le spese necessarie per la frequenza

scolastica dei figli. *Per privacy, *gli elenchi non riportano il nome del

beneficiario, ma il numero di protocollo *assegnato in sede di trasmissione

della domanda online e ricevuto tramite mail.

Si ricorda che le *risorse assegnate ai beneficiari* (importi compresi tra

i 130 e i 300 euro) *saranno erogate entro i primi mesi del 2025 secondo le

modalità indicate dal richiedente in sede di domanda* (mediante bonifico

bancario, quindi, oppure tramite riscossione presso la Tesoreria comunale).

I beneficiari sono tenuti a conservare le ricevute e gli scontrini delle

spese effettuate, pena la decadenza dell’incentivo.

Per chiarimenti e necessità (incluso l’eventuale smarrimento del numero di

protocollo della domanda) è possibile rivolgersi all’*Ufficio Scuola *ai

Per verificare la propria posizione in graduatoria:

*Graduatoria definitiva

*

*Elenco definitivo non idonei

*

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno