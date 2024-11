(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Nota Farnesina – Tajani alla riunione di Varsavia con i Ministri degli Esteri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna ed Unione europea in occasione dei 1.000 giorni dall’aggressione russa all’Ucraina

Conclusi i lavori del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà domani a Varsavia alla riunione dei Ministri degli Esteri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Unione europea. L’incontro è stato convocato in occasione dei 1.000 giorni dall’aggressione russa all’Ucraina.

“A quasi tre anni dall’ingiustificata invasione dell’Ucraina da parte russa, che continua a provocare morte e distruzione sul territorio europeo, ribadisco il pieno e convinto sostegno del Governo italiano verso Kiev e la sua popolazione” ha indicato il ministro Tajani.

L’incontro di Varsavia permetterà di fare un punto sulla situazione sul campo, anche alla luce dei nuovi recenti attacchi russi contro le infrastrutture civili ucraine, e delle misure di sostegno europeo previste per garantire la difesa del Paese e la protezione delle infrastrutture strategiche in vista dell’inverno. “L’Italia è in prima linea nell’offrire assistenza per garantire il funzionamento dei servizi essenziali e limitare il già pesante impatto della guerra sulla popolazione civile. Lavoriamo anche per la futura ricostruzione: ospiteremo un Business Forum Italia-Ucraina mercoledì a Roma, in preparazione anche della “Conferenza di ricostruzione dell’Ucraina” che si terrà a luglio 2025 in Italia” ha sottolineato Tajani.

Nel corso della riunione di Varsavia saranno discusse anche le prospettive dei rapporti dell’Unione europea con Moldova e Georgia alla luce delle recenti elezioni nei due Paesi. Temi affrontati anche nella riunione odierna del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, cui ha partecipato il Ministro.

“A Bruxelles ho ribadito che è necessario proseguire nel nostro impegno finanziario, militare ed economico per permettere al Governo ucraino di negoziare una pace giusta con la Russia” ha indicato Tajani. A Bruxelles è stato fatto un punto sui rapporti transatlantici e sulla stabilità del Medio Oriente. “Come Europa saremo chiamati, dinanzi alle sfide e alle minacce globali, a fare di più in materia di sicurezza ma anche di crescita e competitività”, ha commentato il Ministro.

A Bruxelles Tajani ha avuto incontri bilaterali con l’Alto Rappresentante/Vice Presidente designato, Kaja Kallas, con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, e con il Ministro degli Affari Esteri Moldavo, Mihail Popșoi.