Giovedì in via Ruffilli la giornata dell’Albero

Anche quest’anno, in linea con la legge 10/2013, il Comune di Sassari celebrerà la

“Giornata nazionale dell’Albero”, con l’obiettivo di promuovere politiche di riduzione

delle emissioni, protezione del suolo, miglioramento della qualità dell’aria, e

valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi per una migliore qualità della vita

urbana. L’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle 15, nel parco di via Ruffilli,

un’area recentemente riqualificata, in cui sono stati completati i lavori del “Bando

Periferie – Impianti Sportivi.” In questi giorni la ditta Ideal Garden, incaricata dal settore

Ambiente e Verde pubblico, sta preparando le buche per accogliere 100 nuove piante.

Tutte le famiglie dei bimbi e delle bimbe classe 2023 sono invitate a partecipare.

Gli alberi selezionati, scelti per la loro adattabilità al nostro clima, contribuiranno a

migliorare la superficie verde urbana. Durante l’evento, sarà piantato simbolicamente

l’ultimo albero della giornata. Le famiglie sono incoraggiate a partecipare alla cura delle

nuove piante, anche solo con visite periodiche, per garantire loro il necessario

supporto, come l’irrigazione nelle stagioni più calde.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Sostenibilità in autunno”, pensata e realizzata

dal Comune di Sassari per dare centralità a questioni assai attuali, specie per

un’amministrazione e una comunità che ripensano il loro futuro.

Grazia Sini