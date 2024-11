(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

AMATO (M5S): OK PROPOSTA AUTORI PER GIANNI AMELIO PRESIDENTE CSC

Roma, 17 nov. – “Ci associamo convintamente e con entusiasmo alla lettera inviata ad Alessandro Giuli dalle associazioni degli autori a sostegno della indicazione di Gianni Amelio a presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Riteniamo la figura del Maestro Amelio assolutamente idonea a rivestire quel ruolo, sicuri che il suo carisma e la sua arte possano essere davvero un faro per tanti giovani aspiranti cineasti. Sarebbe un messaggio importante di distensione in netta contrapposizione con la candidatura di Luca Barbareschi. Quest’ultimo, in un impeto di auto-supervalutazione, per rispondere alle nostre critiche sulla possibilità di fargli dirigere il CSC, accenna alle sue benemerenze affermando che “tutti i 5 stelle insieme non raggiungono i suoi titoli”. Non sappiamo a quali titoli si riferisca, se a quelli di studio (ha un diploma liceale mentre il 90 per cento degli eletti 5S è laureato), a quelli artistici (non mi pare che abbia legato una sua interpretazione a qualcosa rimasta nella storia del cinema, della tv o del teatro; ricordiamo piuttosto i suoi flop televisivi, tipo il recente “Se mi lasci non vale”, chiuso anticipatamente), a quelli da scrittore (non mi risultano premi né vendite record dei suoi scritti). Ricordiamo piuttosto che sotto la sua gestione una istituzione culturale prestigiosa come il teatro Eliseo è finita sull’orlo del baratro, con tutto il codazzo di polemiche derivate dalla sua gestione, guai giudiziari e con la Corte Costituzionale che dichiarò illegittimo il finanziamento extra di 8 milioni ricevuti dal ministero e che dovette restituire. Se poi, nominando i 5 stelle si riferiva allo scrivente, se vuole posso inoltrargli il mio curriculum, così magari si fa un’idea”. Così in una nota il deputato M5S Gaetano Amato.

