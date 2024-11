(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Piano Regolatore Generale delle Egadi: incontro ieri all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, definiti i prossimi passi

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione e l’assessore comunale all’Urbanistica Tommaso La Rosa hanno incontrato ieri a Palermo l’architetto Calogero Beringheli, dirigente del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. L’incontro, a cui ha preso parte anche l’ingegnere Girolamo Busetta, dirigente a interim del IV Settore del Comune di Favignana, è stato chiesto dall’Amministrazione comunale al fine di concordare delle strategie volte a completare in tempi brevi l’iter del Piano Regolatore Generale delle Isole Egadi.

“È stato un momento di confronto utile e positivo”, dice l’assessore Tommaso La Rosa. “Sono stati definiti una serie di interventi e azioni che ci consentiranno di superare le osservazioni della Regione Siciliana al Rapporto Ambientale. Procederemo in tempi rapidi alla rielaborazione del documento, a cui affiancheremo una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). I due elaborati, che saranno predisposti e inviati all’Assessorato regionale con la massima sollecitudine, andranno a integrare il PRG per il successivo iter approvativo. Nel corso dell’incontro – prosegue l’assessore – è stata inoltre prospettata la possibilità di adottare il Regolamento edilizio tipo unico, approvato dalla Regione Siciliana, e un atto di indirizzo sul trasferimento degli indici edilizi, al fine di ottimizzare e salvaguardare l’utilizzo del territorio in modo sostenibile e conforme alle normative regionali. Il nostro obiettivo è costruire un piano che rispetti l’ambiente e il paesaggio delle

isole Egadi, offrendo nel contempo soluzioni che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e promuovere uno sviluppo armonioso e rispettoso delle nostre risorse naturali”.

“Continueremo il confronto permanente con la Regione Siciliana – dice il sindaco Francesco Forgione – per giungere alla conclusione degli iter degli strumenti urbanistici in corso, al fine di salvaguardare in tutte le forme possibili l’ambiente e il territorio delle Isole Egadi”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi