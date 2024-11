(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 *Ex Malies, Mamozio e non solo: interrogazione di Greco sulle incompiute

del passato*

Benevento, 14 novembre 2024 – Il consigliere comunale Alboino Greco ha

protocollato un’interrogazione a risposta scritta all’assessore alle Opere

pubbliche Mario Pasquariello.

“Dall’ex Malies a piazza Duomo, fino al Parco Cellarulo e al parcheggio di

Porta Rufina, è opportuno un excursus per comprendere il lavoro svolto per

correggere eredità e storture proveniente da altre fasi storiche e

politiche”, afferma il consigliere Greco. Di seguito il testo

dell’interrogazione: “Premesso che il mercato di piazza Commestibili

rappresenta un’importante leva per il potenziale sviluppo commerciale,

turistico e sociale del centro storico di Benevento e e che solo grazie al

progetto per la riqualificazione funzionale, energetica e l’adeguamento

sismico ideato e portato a termine da questa Amministrazione esso potrà

diventare un polo d’eccellenza per l’enogastronomia grazie ai 16 milioni di

euro del programma PinQua;

Si chiede se risulta vero che in precedenza il suddetto immobile era

totalmente priva di collaudo e l’Amministrazione ha dovuto affrontare un

contenzioso giuridico con la Malies srl, dal quale è uscita vincitrice; se

corrisponde al vero che sul suddetto immobile di piazza Commestibili

gravava addirittura un atto di pignoramento immobiliare di un istituto

bancario; se corrisponde dunque al vero che i lavori stanno per partire e

dunque solo ora l’ex Malies potrà valicare il triste status d’incompiuta

cui era stato condannato in precedenza; se corrisponde al vero che

l’assenza di collaudo o lo stato d’incompiutezza per assenza di

completamento dei progetti riguarda anche altre opere pubbliche della Città

di Benevento come Parco Cellarulo, Spina Verde, Piazza Duomo, parcheggio di

Porta Rufina chiuso da anni per vicende e contenziosi indipendenti dalle

responsabilità di questa amministrazione e cosa l’Amministrazione ha

prodotto e sta producendo per rimediare ad eventuali manchevolezze

provenienti da precedenti Amministrazioni”.