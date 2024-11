Vigili del Fuoco, FDI approvazione ddl riorganizzazione comparto ulteriore passo in avanti per valorizzazione del Corpo

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

passo in avanti per valorizzazione del Corpo

“L’approvazione del Ddl di comparto delle Forze dell’ordine e dei Vigili

del Fuoco votato ieri in Senato rappresenta un ulteriore passo in avanti a

favore di chi veste una divisa e serve ogni giorno lo Stato per difendere i

diritti dei cittadini.

L’attenzione del Governo Meloni per il comparto sicurezza e soccorso

pubblico è concretamente dimostrata dalla disponibilità di risorse

stanziate e dal potenziamento degli organici attuati in precedenza; tutte

misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità ordinamento,

organizzazione e funzionamento dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia

e delle Forze armate.

In particolare, apprezzamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

sempre attento alla salvaguardia dei cittadini e impegnato nelle continue

calamità. Non a caso l’articolo 12 concede al governo una delega per il

riordino del corpo dei Vigili del fuoco, senza nuovi costi pubblici, per

ottimizzare funzioni e ruoli. L’articolo 13 specifica il diploma

necessario per l’accesso ai ruoli del corpo dei Vigili del fuoco entro la

data della prima prova, mentre l’articolo 14 autorizza 54 nuove assunzioni

nei Vigili del fuoco tramite graduatorie interne e, durante il Giubileo

2025, sospende il requisito di permanenza in sede per i trasferimenti.

E’ importante quanto prima la nomina del Capo Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, nomina vacante dal 1 novembre a causa del pensionamento del

Prefetto Renato Franceschelli, per far in modo che si avviano

immediatamente la valorizzazione e la ottimizzazione per il Corpo dello

Stato più amato degli italiani”.

Così in una nota congiunta Massimo Milani, deputato di Fratelli d’Italia,

Massimiliano Metalli, delegato ai Vigili del fuoco e al Soccorso pubblico

di Fratelli d’Italia a Roma e Fernando Cordella, presidente Anppe

Vigili del Fuoco.