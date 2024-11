(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

Siena, Musei Nazionali di Siena, 16-17 novembre 2024: fine settimana ricco di eventi

Sabato apertura straordinaria gratuita della Chiesa di Santa Maria delle Nevi e visite accompagnate in Pinacoteca, domenica apertura pomeridiana della Pinacoteca

Sabato 16 novembre dalle 9:00 alle13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 sarà possibile visitare gratuitamente la Chiesa di Santa Maria delle Nevi.

La chiesa di Santa Maria delle Nevi fu fatta costruire tra il 1471 e il 1477 per volere di Giovanni Cinughi, primo vescovo di Pienza e membro di una delle più antiche famiglie nobiliari senesi, come cappella gentilizia, legata al culto dei familiari del vescovo.

In Pinacoteca continuano le visite accompagnate gratuite: il personale di custodia del museo vi attende per accompagnarvi alla scoperta delle meraviglie della nostra collezione.

L’iniziativa gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso) si terrà fino al 7 dicembre ogni sabato in due fasce orarie: 14:30 e 16:30.

Domenica 17 novembre sarà possibile visitare la Pinacoteca anche di pomeriggio. Il museo sarà, infatti, eccezionalmente aperto dalle 9:00 alle 17:30 ogni domenica fino all’8 dicembre 2024.

