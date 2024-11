(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Legalità, Raggi (M5S): “Piena solidarietà a Massimo Vallati per vili minacce ricevute”

Roma, 13 novembre 2024 – “Esprimo la mia più completa vicinanza a Massimo Vallati, presidente e fondatore di Calciosociale che cui ho avuto piacere di collaborare in passato, per le squallide intimidazioni rivolte alla sua persona da ignoti.

A differenza di questi criminali che necessitano dell’anonimato per provare ad emergere dal nulla che rappresentano, Massimo Vallati ci ha sempre messo la faccia e, attraverso lo sport, sta sottraendo fin dal 2009 parecchi giovani di Corviale alle mire e al reclutamento a fini di spaccio di criminali senza scrupolo.

A lui va il mio più grosso in bocca al lupo per il prosieguo del suo prezioso operato, con la certezza che nessuna vile minaccia potrà mai scalfire la sua passione e la sua voglia di dedicarsi completamente ai giovani e di regalare loro un futuro migliore. Per quanto mi riguarda, gli ho prontamente ribadito che per ogni iniziativa vorrà intraprendere noi saremo al suo fianco: lui e i suoi ragazzi non sono soli!”

Lo dichiara, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi.