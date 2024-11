CONFERENZA UNITARIA INTERSINDACALE: FASSID CHIEDE NUOVA VISIONE SSN

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 INTERSINDACALE DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI E SANITARI

INTERSINDACALE: PER SALVARE IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE SERVE UNA MOBILITAZIONE

UNITARIA

Comunicato stampa

13 novembre 2024

“Un appello all’unità per difendere il Servizio Sanitario Nazionale a fronte di una Legge di bilancio

inadeguata perché non contiene le risorse necessarie per le assunzioni, i contratti, la formazione, i

servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione essenziali per i cittadini”. È la richiesta che viene

dalla Conferenza Unitaria degli esecutivi nazionali e regionali dell’Intersindacale dei Dirigenti medici,

veterinari e sanitari, composta da AAROI-EMAC, FASSID, FP CGIL Medici e Dirigenti SSN, FVM e UIL

FPL Medici e Veterinari che si è tenuta oggi a Roma.

“Oggi – hanno detto riuniti in Piazza Monte Citorio a Roma – medici, veterinari, farmacisti, psicologi,

biologi, fisici e chimici e dirigenti delle professioni sanitarie, chiedono al Governo e al Parlamento

risorse vincolate all’assunzione di personale senza il quale la sanità collassa; risorse per valorizzare il

lavoro dei professionisti e dei lavoratori della sanità pubblica; maggiori risorse per i Contratti nazionali

e per la formazione specialistica di tutti i medici, veterinari e dirigenti sanitari; adeguate risorse

extracontrattuali per l’aumento della Indennità di specificità medica, veterinaria e sanitaria”.

“La crisi della sanità pubblica è sotto gli occhi di tutti. È fondamentale e urgente intervenire con più

risorse vincolate alla sanità pubblica, per salvare l’unico presidio per garantire universalità ed equità

come fondamento della struttura sociale del paese. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione ed

è compito della politica garantirne l’attuazione”.

L’intersindacale avvia oggi un percorso unitario di aggregazione di tutte le forze sindacali e sociali

della sanità per una mobilitazione che supererà anche il momento della Legge di bilancio, data la

complessità dei problemi del Ssn, la cui soluzione è da concertare con Governo e Regioni.

Per dare consapevolezza e forza al movimento le Organizzazioni Sindacali si attiveranno anche

attraverso Assemblee sindacali in tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere.

