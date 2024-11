CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 14 Novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità a tratti compatta specie

sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sulla Romagna,

ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tempo del tutto

asciutto con cieli del tutto sereni.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite,

deboli piogge sulle Marche. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse

sulle regioni Adriatiche con neve a quote medie. In serata e in nottata

tempo in miglioramento ovunque con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile salvo locali piogge su Puglia e Isole Maggiori. Al

pomeriggio ancora piogge sparse sulla Puglia, asciutto altrove con

nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata tempo in peggioramento con

piogge e acquazzoni a partire dai settori Peninsulari.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo da nord a sud.

