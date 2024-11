2° comunicato stampa del 13 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

ROCCA D’EVANDRO (CE). UNA BMW SERIE 1 DI PROVENIENZA ILLECITA E NUMEROSI

ATTREZZI DA LAVORO ACCATASTATI IN UN CANTIERE. 52ENNE DENUNCIATO DAI

CARABINIERI.

È stata la grossa mole di materiale accatastato a ridosso di uno stabile in

costruzione ad attirare l’attenzione dei carabinieri della Stazione di Rocca

d’Evandro, nel casertano, che nella mattinata odierna, a seguito di una

perquisizione, hanno deferito in stato di libertà un 52enne del luogo,

ritenuto responsabile di ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti

speciali.

Un terreno di circa 300 mq sul quale si trova uno stabile in costruzione e,

proprio all’esterno, una vera e propria discarica di materiali, almeno

questo è quello che a distanza è sembrato ai carabinieri che nella mattinata

odierna, in transito in quella zona, sono intervenuti per un controllo.

Lo stabile ed il terreno, di proprietà di del 52enne, risultato abitare in

una costruzione attigua, sono invece risultati custodire carcasse di

veicoli, parti metalliche e componenti meccaniche, pneumatici, nonché parti

di motori e di mezzi agricoli, accantonati sia nel seminterrato che al piano

superiore.

In particolare, tra i materiali ancora in discreto stato di conservazione, i

militari hanno catalogato cinque batterie di vari amperaggi, quattro

tagliasiepi con motore a scoppio, un soffiatore a motore, due motoseghe e

un’autovettura BMW serie 1 completa di targa, risultata essere oggetto di

ricerca a seguito della denuncia di appropriazione indebita sporta

nell’agosto del 2018 presso la Stazione Carabinieri di Isola del Liri, nel

frusinate.

Il terreno, l’autovettura, le attrezzature e tutto il materiale rinvenuto

sono stati sottoposti a sequestro.