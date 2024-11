1° comunicato stampa del 13 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SAN NICOLA LA STRADA (CE). SORPRESO IN CASA CON NUMEROSE DOSI DI HASHISH.

PREGIUDICATO ARRESTATO DAI CARABINIERI.

La segnalazione dello spaccio di stupefacenti in corso in via Luigi

Vanvitelli a San Nicola la Strada, inoltrata nella mattinata da un cittadino

attraverso il numero di emergenza “112”, ha consentito ai carabinieri della

Sezione Operativa della Compagnia di Caserta di procedere all’arresto di un

47enne israeliano.

Al loro arrivo presso l’indirizzo segnalato, i militari si sono subito

accorti di uno strano viavai di persone proveniente da uno degli

appartamenti dello stabile dove, dopo aver richiesto il supporto di

personale in divisa, giunto dalla locale Stazione, hanno proceduto ad

effettuare l’accesso per i controlli del caso.

Ad aprire la porta è stato proprio il 47enne, già noto alle forze

dell’ardine, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi

precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di

stupefacenti.

Accortosi in un primo momento della presenza del solo personale in abiti

civili, che non ha riconosciuto, ha chiesto loro di cosa avessero bisogno

ma, dopo essersi accorto che alle loro spalle erano già sopraggiunti i

colleghi in divisa, si è subito mostrato nervoso e intollerante al

controllo.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare i militari hanno

rinvenuto, sul tavolo della cucina, alcuni pezzi di hashish ed un coltello

intriso della medesima sostanza. Occultati all’interno della fodera del

cuscino di una delle sedie poste intorno al tavolo, invece, sono stati

rinvenuti ulteriori pezzi di hashish, pronti per essere confezionati, una

banconota da 10 euro e uno smartphone.

Lo stupefacente rinvenuto, utile al confezionamento di circa 50 dosi,

unitamente al coltello, lo smartphone ed il denaro, sono stati sottoposti a

sequestro.

Dopo le formalità di rito il 47enne è stato arrestato e accompagnato presso

la casa circondariale di Santa maria Capua Vetere, dove è stato posto a

disposizione dell’autorità giudiziaria.